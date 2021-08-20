Смертельная авария в Винницкой области спровоцировала значительные пробки на трассе

В полиции говорят, что оба авто мчались со значительным превышением скорости.

Большой затор на трассе в Винницкой области. Там вследствие лобового столкновения погибли два человека.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Два легковушки столкнулись возле села Кирнасовка. Удар был такой силы, что машины смяло как картон. На месте погиб водитель одной из машин. Второй водитель — сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Его пассажирка — 80-летняя женщина умерла в "карете скорой" по дороге в больницу.

В полиции говорят, что оба авто мчались со значительным превышением скорости.

Новости Украины: лобовое столкновение в Винницкой области - погибли водитель и 80-летняя пассажирка

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