Смертельная авиакатастрофа под Коломыей: главное о падении самолета

Смертельная авиакатастрофа под Коломыей: главное о падении самолета

В авиакатастрофе погиб профессиональный летчик Игорь Табанюк.

Сегодня вблизи села Шепаровцы Коломыйского района произошла трагедия. Там упал легкомоторный спортивный самолет на частный жилой дом. После падения самолет загорелся.

Пожар ликвидировали быстро — до 13:58. На месте обнаружили четыре тела.

Позже появились подробности инцидента.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Шепаровцы Коломыйского района на частный дом упал спортивный самолет. В результате погиб пилот и три пассажира. По предварительной информации, на борту находились пилот, житель Прикарпатья, и трое пассажиров-иностранцев", — говорится в сообщении полиции.

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Как стало известно ТСН.ua, в авиакатастрофе под Коломыей погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

ТСН.ua

Кроме него, на борту самолета находились трое граждан США. В момент аварии в доме никого не было. Мужчины разбились на самолете Advantic WT10. Самолет рассчитан на пилота и трех пассажиров.

На месте катастрофы еще работают полицейские и пожарные, которые устанавливают причины падения самолета.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

В полиции рассматривают две версии причин трагедии — нарушение пилотом правил безопасности полетов или неисправность техники.

Игорь Табанюк - профессиональный летчик, председатель общественной организации "Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации", которая занимается развитием коломійского аэропорта малой авиации. Игорь Табанюк 40 лет назад совершил свой первый полет и развивал малую авиацию в Коломые.

В 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Игоря Табанюка — полетел вместо отца на проверку самолета.

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