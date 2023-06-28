Смертельная автотроща в Кировоградской области: в ДТП погиб младенец, еще один ребенок травмирован

В Кировоградской области в результате аварии погиб младенец, еще один ребенок получил ранения.

В Кировоградской области, недалеко от села Скаловские Хутора, 27 июня столкнулись грузовик и три легковых автомобиля – в результате аварии погиб ребенок 2022 года рождения, еще четыре человека получили травмы, в частности, ребенок 2014 года рождения.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на полицию области.

"Дорожная авария произошла в 15:30 на автодороге М-30 Стрый — Тернополь — Кропивницкий – Знаменка — Луганск — Изварино, недалеко от села Скалевские Хутора. Столкнулись грузовик и три легковых автомобиля. От полученных травм скончался ребенок 2022 года рождения", - говорится сообщении.

В результате аварии травмировались еще трое пассажиров – 1977, 1970, 1990 годов рождения.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 УКУ. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Напомним, правоохранителя, подозреваемого в смертельном ДТП в Кировоградской области, в котором погибли три девушки-выпускницы, отправили под стражу.

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