"Смертельная" мобилизация: сколько мужчин умерло в ТЦК

Сколько мужчин умерло в ТЦК, не дождавшись мобилизации: ТСН.ua собрал все громкие истории.

На Закарпатье снова в ТЦК скончался военнообязанный мужчина. Это уже второй столь трагический случай за месяц в этом регионе. В целом же в Украине с начала полномасштабного вторжения известно около десяти случаев смерти военнообязанных в отделениях ТЦК.

ТСН.ua собрал все, что известно об этих случаях.

Закарпатье

Сегодня Украину всколыхнула громкая новость – на Закарпатье в военкомате снова умер мужчина, которого медики признали пригодным к военной службе.

О трагическом случае сообщила пресс-служба Закарпатского областного ТЦК.

"У военнообязанного, который находился в одном из подчиненных ТЦК области, и по выводам ВВК был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, которые по приезду констатировали смерть", – говорится в сообщении.

В каком именно отделении произошел инцидент, как и другие детали трагедии – в ТЦК не разглашается.

Это уже второй подобный случай на Закарпатье за последний месяц. 23 апреля в Закарпатской области умер мобилизованный. Несчастный случай произошел, когда призывника везли в учебный центр. Дорогой у него случился эпилептический приступ.

"Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую помощь. Однако медики не успели", – говорится в сообщении ТЦК.

По информации местного журналиста Виталия Глаголы, умершему было 39 лет.

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что согласно справке ВЛК, мужчина был признан пригодным к военной службе. По поводу вероятного нарушения прав человека омбудсман открыл производство.

На Буковине после задержания ТЦК мужчина скончался в больнице – СМИ

О еще одной смерти после задержания ТЦК и СП пишет "Суспільне Чернівці". Жительница села Давыдовка заявила, что ее брата незаконно удерживали работники районного отдела ТЦК. По ее словам, брат был задержан на улице утром 8 мая. Следующие два дня связи с братом у женщины не было. Утром 10 мая женщина полтора часа ожидала под центром комплектования, а когда зашла туда, увидела брата в тяжелом состоянии. Женщина утверждает, что ее брат имел эпилепсию, но документальных подтверждений этого не было.

Скорую для мужчины вызвала уже врач на ВВК. Три дня он был без сознания, а утром 15 мая умер. Причиной смерти в областном патологоанатомическом бюро назвали отек головного мозга.

Во время вскрытия тела обнаружили, что у мужчины была алкогольная энцефалопатия, которая возникает вследствие хронической алкогольной зависимости, сообщили в полиции. Побоев на теле не обнаружили.

Смерть военнообязанного в ТЦК Кривого Рога

5 мая в военкомате Кривого Рога скончался военнообязанный. Инцидент произошел на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По информации от ТЦК, у военнообязанного разно ухудшилось состояние здоровья. Кроме того, это сопровождалось признаками эпилептического приступа.

Между тем, местные Telegram-каналы пишут, что по результатам вскрытия, в теле умершего якобы обнаружили токсическое действие неизвестного вещества. По данным паблика, причиной смерти могло стать случайное отравление неизвестным химическим веществом. Кроме того, источники канала сообщают, что на теле мужчины в районе паха были найдены проколы, похожие на инъекционные.

"Под Авдеевкой помогут": трагический случай в Хмельницком

В конце марта этого года в Хмельницком 41-летний Андрей Панасюк скончался спустя два дня после посещения в объединенном городском ТЦК и СП.

"Он даже в армии не служил, не взяли из-за проблем со здоровьем. И тут его, как какого-то преступника, скрутили, запихали в автомобиль и завезли в ТЦК, где издевались и унижали. Пожаловался, что у него поднялось давление и он очень плохо чувствует себя, что просил оказать ему помощь, но ему, по его словам, сказали, что под Авдеевкой помогут", – утверждала названная мать Андрея Наталья Кушлак.

По ее словам, Андрея выпустили из помещения городского ТЦК в предынсультном состоянии, так и не вызвав к нему "скорую", хотя у него уже были все признаки – потеря координации движений, бессвязная речь.

В ТЦК ответили, что Андрею Панасюку была вручена повестка, потому что оснований на отсрочку у него не было и он находился в розыске. Но подтвердили – в ТЦК Андрею действительно стало плохо, помощь ему предлагали, однако мужчина якобы отказался.

Военкомы уверяют, что ухудшение состояния здоровья военнообязанного и смерть произошли уже в медицинском учреждении во время обследования.

Два дня врачи Хмельницкой городской больницы боролись за его жизнь. К сожалению, поражения головного мозга у Андрея оказались несовместимыми с жизнью. Он умер, так и не выйдя из комы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Умер после визита в ТЦК! В Хмельницком выясняют причину смерти 41-летнего мужчины

Трагический случай в Тернопольской области

В феврале этого года в городе Бучач Тернопольской области в ТЦК мужчина потерял сознание, а впоследствии в больнице скончался.

В прокуратуре уточнили, что 25 февраля 2024 года этот мужчина прибыл в ТЦК для сверки военно-учетных документов и прохождения ВВК. Однако из-за алкогольной интоксикации медкомиссию не проходил. То есть мужчина пришел в ТЦК уже пьяным.

Через два дня, 27 февраля, около 17 часов, на территории ТЦК состояние здоровья военнообязанного ухудшилось – начались судороги. В результате он упал на землю и ударился головой. Медики констатировали смерть, причиной которой явилась черепно-мозговая травма. Был ли этот человек все эти два дня на территории военкомата или его сначала отпустили домой, а потом он пришел во второй раз – не уточняется.

Смерть мобилизованного в первый день службы: скандал в Одесской области

В августе 2023 года в селе Ширяево Одесской области мобилизовали мужчину, который имел инвалидность и болел эпилепсией. В первый день службы он скончался от эпилептического приступа.

"Борису вручили повестку и сразу, по методу Одесской, да и не только уже Одесской "оптимизированной ВВК" за 20 мин "обследовали". Признав, конечно, пригодным, поскольку у него не было 5-8 тыс. долларов. И сразу, как здесь" принято, отправили на распределение. По одним данным, парень переволновался, что повлекло за собой приступ эпилепсии, от которой он скончался.

Позже этот случай подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.