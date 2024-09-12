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Смертельная новинка: 3-я штурмовая показала, как дрон-дракон выжигает целые посадки окупантов (видео)

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Смертельная новинка: 3-я штурмовая показала, как дрон-дракон выжигает целые посадки окупантов (видео)

Огневой налет на позиции врага

Украинские бойцы продолжают выжигать целые посадки окупантов за раз.

Новинка в сфере дронов распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить враждебные позиции, составы БК и всю занятую оккупантами зеленку. Отработали по врагу бойцы 1-го механизированного, 2-го штурмового и Батальона беспилотных систем.

Об этом сообщила Третья штурмовая бригада.

Третья штурмовая показала, как работает новый смертельный дрон-дракон против оккупантов

Третья штурмовая показала, как работает новый смертельный дрон-дракон против оккупантов

"Пахнет как лаки забастовка, как жгучая месть и как хорошо обжаренная вражеская пехота", — отметили в сообщении.

Ранее операторы 14-го Отдельного Полка БПАК совместно с расчетом HIMARS провели успешную операцию по уничтожению значительного количества личного состава противника в Курской области. Они осуществляли накопления с целью подготовки к штурмовым действиям на позиции подразделений ВСУ.

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