Украинские бойцы продолжают выжигать целые посадки окупантов за раз.
Новинка в сфере дронов распыляет зажигательную смесь и способна уничтожить враждебные позиции, составы БК и всю занятую оккупантами зеленку. Отработали по врагу бойцы 1-го механизированного, 2-го штурмового и Батальона беспилотных систем.
Об этом сообщила Третья штурмовая бригада.
"Пахнет как лаки забастовка, как жгучая месть и как хорошо обжаренная вражеская пехота", — отметили в сообщении.
Ранее операторы 14-го Отдельного Полка БПАК совместно с расчетом HIMARS провели успешную операцию по уничтожению значительного количества личного состава противника в Курской области. Они осуществляли накопления с целью подготовки к штурмовым действиям на позиции подразделений ВСУ.
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