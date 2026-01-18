Смертельная опасность: чем угрожают автономные обогреватели и генераторы на балконах домов

Пожар через генератор. / © ГСЧС Украины в Киевской области

Использование автономных дизельных или газовых обогревателей, а также генераторов в жилых домах, в частности на балконах, представляет серьезную угрозу для жизни людей. Ее сравнивают с опасностью от «Шахеда».

Об этом заявил глава правления Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин в эфире телеканала «КИЕВ24».

По его словам, такие приборы могут повлечь за собой отравление угарным газом или пожары, что представляет опасность не только для владельцев квартир, но и для соседей.

«Это фактически как „Шахед“, который люди сами себе заносят в дом», — подчеркнул эксперт.

Особую опасность, по словам Литвина, представляют самодельные или непроверенные устройства, а также газовые горелки, использование которых в жилых помещениях он не рекомендует.

Специалист призвал граждан заботиться о собственной безопасности и пользоваться исключительно сертифицированными и проверенными средствами, избегая так называемых «кустарных методов» обогрева и питания.

Ранее в Киеве произошел пожар из-за генератора.

Возгорание на площади 5 кв. м. ликвидировали пожарные.

«Жертв или пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.