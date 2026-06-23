Смертельная поездка на Львовщине: владелец проката дал 17-летней девушке неисправный квадроцикл без тормозов

Квадроцикл был неисправен / © Полиция Львовской области

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Полиция Львовской области объявила о подозрении 35-летнему львовянину, организовавшему прокат экстремального транспорта. Мужчина допустил к управлению квадроциклом 17-летнюю девушку, которая не имела водительского удостоверения, а само транспортное средство имело критические технические неисправности, повлекшие смертельную аварию.

Об этом сообщили в полиции Львовской области в Facebook.

Дал девушке квадроцикл без тормозов

Трагический инцидент произошел еще 16 апреля. Как выяснили следователи, распорядитель проката передал квадроцикл несовершеннолетней жительнице Львовского района, не имевшей никаких навыков безопасного вождения и удостоверения соответствующей категории.

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Более того, во время экспертизы полицейские установили ряд грубых нарушений:

транспортное средство не было зарегистрировано в сервисном центре МВД;

у квадроцикла была неисправная тормозная система;

была полностью неисправна система наружного освещения.

Несмотря на эти смертельно опасные дефекты, бизнесмен разрешил девушке уехать на маршрут.

Трагедия в лесном массиве

Поездка окончилась катастрофой. Двигаясь по лесному массиву вблизи села Виннички Львовского района, 17-летняя водитель не справилась с управлением на грунтовой дороге. Квадроцикл на скорости взлетел на обочину и опрокинулся, придавив девушку.

Полученные несовершеннолетней травмы оказались несовместимыми с жизнью — она погибла на месте происшествия до приезда медиков.

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Что угрожает владельцу?

Следователи отдела расследования преступлений с участием детей полиции Львовщины, при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры, объявили мужчине подозрение по ст. 287 Уголовного кодекса Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).

Теперь распорядителю проката грозит серьезное наказание: от большого штрафа до ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет с запретом заниматься этой деятельностью. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на днях в Киевской области в селе Мигалки произошло ДТП, в котором погиб 14-летний подросток и шестеро несовершеннолетних травмировались. За рулем автомобиля Opel находился 15-летний подросток. Детали этой трагедии шокируют.

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