Смертельная месть: в Ровенской области мужчина убил знакомого в его собственном доме (фото)

Подозреваемого задержали, он был пьян и в крови.
В поселке Млинов Ровенской области местного жителя забили до смерти в его же собственном доме. Тело покойного обнаружили 2 мая в его помещений. Во время розыска полицейские задержали мужчину, причастного к совершению тяжкого преступления.
Как сегодня, 4 июня, рассказали в полиции Ровенской, 54-летний житель Млинова проживал сам. Полицейские предварительно выяснили, что ночью накануне к нему наведался 51-летний знакомый вместе с 29-летним сыном. Когда владелец квартиры открыл дверь, то старший ударил его кулаком в лицо, после чего перетащил внутрь помещения. Там еще нанес удары ногами и руками потерпевшему.
Установить злоумышленника удалось участковым во время подворного обхода. Они увидели нетрезвого мужчину, одежда и обувь которого было в крови. Его пригласили в отделение полиции, где в дальнейшем и задержали. Подозреваемым оказался 51-летний житель села Добрятин. Мужчина объяснил, что хотел отомстить за конфликт, который произошел между ними месяц назад.
В рамках досудебного расследования, начатого по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего), следователи сообщили мужчине о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное ему грозит наказание — от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в Хмельницкой области ревнивая женщина убила младшую соперницу.