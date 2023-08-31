Смертельная стрельба в Днепре: что говорят в ДБР о том, кто был за рулем

Специалисты должны проанализировать все видео, которые удалось извлечь из камер в городе.

В Государственном бюро расследований пока не могут точно сказать, кто был за рулем Jaguar в Днепре, пассажир которого убил патрульный.

Об этом рассказала в эфире телемарафона советница по коммуникации ДБР Татьяна Сапьян.

По ее словам, нужно проанализировать абсолютно все видео, изъятые из камер "Безопасный город", чтобы сказать: кто именно был за рулем, когда и как это случилось.

"Есть видеоматериалы, где зафиксированы нарушения ПДД этим автомобилем. В них зафиксирован стоп-кадром, который именно мужчина находился за рулем. С другой стороны, есть видео с телефонов детей, где якобы на месте водителя находится непосредственно женщина. Я не могу вам сейчас сказать, кто был за рулем", — сообщила Сапьян.

Также представительница ДБР предположила, что женщина, которая была в салоне авто, предположительно будет проходить как свидетель и участник этих событий. Ее допросят в рамках уголовного производства.

"Но по поводу нарушений законодательства уголовного, производства возможного в отношении нее или, например, подозрения — этим занимается Национальная полиция. Потому что в компетентности и подследственности ДБР именно правоохранительные структуры. А гражданские граждане — это уже работа Нацпола", — добавила она.

Сафьян также отметила, что следствие не может быть голословным. Необходимо провести ряд экспертиз и дождаться их результатов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Стрельба в Днепре: очевидец рассказал, что не попало на видео!

Как сообщалось, в Сети опубликовали видео с камер наблюдения, на кадрах которых видно нарушение ПДД автомобилем, пассажир которого застрелил полицейский 29 августа в Днепре. На фото с камеры видеонаблюдения видно, что за рулем автомобиля – мужчина. Женщина же находилась на пассажирском месте.

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