Смертельная стрельба в Днепре: какое максимальное наказание грозит полицейскому

Патрульному полицейскому, который 29 августа в Днепре застрелил мужчину, максимум грозит до 15 лет заключения.

Об этом рассказал Александр Савенко, заместитель руководителя областной прокуратуры Днепропетровской области, во время брифинга в среду, 30 августа.

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"В случае, если будет доказано вино и установленное виновное лицо, доказанное судом, то срок назначает суд в рамках статьи санкций. Может максимально угрожать до 15 лет", — ответил он на вопросы журналистов.

По данным ДБР, начато уголовное производство по двум статьям: ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины (преднамеренное убийство и превышение служебных полномочий).

Напомним, как сообщила ТСН.ua бывшая жена Наталья Силогава, а авто в момент трагедии вместе с ним была любовница.

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