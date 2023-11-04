Смертельная стрельба в Днепре: почему полицейский применил оружие, а не электрошокер

По делу о стычке между патрульными полицейскими и пассажиром "Ягуара" Джумбери Силогавой продолжается следствие.

Начальник Департамента патрульной полиции генерал Евгений "Маршал" Жуков прокомментировал смертельную стрельбу в Днепре, когда патрульный полицейский во время задержания застрелил мужчину, который был пассажиром автомобиля "Ягуар" и сопротивлялся правоохранителям.

На YouTube-канале Pressing он, в частности, объяснил, почему полицейский вынужден был применить именно табельное оружие.

По словам Евгения Жукова, полиция не может использовать электрошокеры, поскольку это не предусмотрено законодательством.

"Есть законодательная власть, они принимают те или иные законы. Было предложение – его не поддержали, все", — заметил он.

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Руководитель Департамента патрульной полиции не стал размышлять о правомерности или неправомерности его действий, поскольку все еще продолжается досудебное следствие.

"Полицейский находится дома и продолжается следствие", — подчеркнул он.

Евгений Жуков также назвал пассажира "Ягуара" Джумбери Силогаву, который нагло себя вел в разговоре с полицейскими, а затем оказывал им физическое сопротивление, "воспитаником" некоторых ютуб-блогеров, снимающих провокативные видео.

"Есть специальные такие "фунты", обученные провокаторы, которые ездят, специально провоцируют полицейских, снимают "видосики", зарабатывают себе лайки. Я считаю, что это преступники и их нужно реально наказывать. Будете снимать эти "видосики", провокацию, дискредитацию, унижение полицейских потом, когда будет мирное время", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 29 августа на проспекте Ивана Мазепы в Днепре произошла стрельба, во время которой был убит гражданский. Тогда правоохранители остановили автомобиль, в котором находились женщина, дети и мужчина. Между полицейским и гражданским вспыхнул конфликт, мужчина начал агрессивно вести себя и жестоко избил патрульную. После чего напарник достал оружие и несколько раз выстрелил в правонарушителя.

Напомним, патрульный полицейский из Днепра Егор С., подозреваемый в убийстве мужчины, комментируя этот инцидент, подчеркнул, что не считает себя виновным.

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