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Смертельная стрельба в Днепре: полиция открыла дело из-за нападения на патрульных

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Смертельная стрельба в Днепре: полиция открыла дело из-за нападения на патрульных

Полицейский в Днепре застрелил мужчину / Фото: ТСН.ua

Статья предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на патрульных, во время которого полицейский застрелил мужчину.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По факту нападения на работников патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание — от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", — сообщили в Нацполиции Днепропетровщины.

Напомним, 29 августа сотрудники патрульной полиции в Днепре остановили автомобиль Jaguar, в котором находились мужчина, женщина и двое детей. Во время общения мужчина и женщина агрессивно вели себя по отношению к патрульным. Конфликт закончился тем, что правоохранитель трижды выстрелил в мужчину. Тот скончался на месте происшествия.

После инцидента полицейский был задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

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Дата публикации
Просмотры
2608
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