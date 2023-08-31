Смертельная стрельба в Днепре: полиция открыла дело из-за нападения на патрульных

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на патрульных, во время которого полицейский застрелил мужчину.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По факту нападения на работников патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание — от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", — сообщили в Нацполиции Днепропетровщины.

Напомним, 29 августа сотрудники патрульной полиции в Днепре остановили автомобиль Jaguar, в котором находились мужчина, женщина и двое детей. Во время общения мужчина и женщина агрессивно вели себя по отношению к патрульным. Конфликт закончился тем, что правоохранитель трижды выстрелил в мужчину. Тот скончался на месте происшествия.

После инцидента полицейский был задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

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