Смертельная стрельба в Днепре: полиция открыла дело из-за нападения на патрульных

Статья предусматривает 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на патрульных, во время которого полицейский застрелил мужчину.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
По факту нападения на работников патрульной полиции при исполнении служебных обязанностей возбуждено уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.
"Обстоятельства совершенного 29 августа правонарушения в отношении патрульных полицейских будут установлены следственным путем. За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание — от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", — сообщили в Нацполиции Днепропетровщины.
Напомним, 29 августа сотрудники патрульной полиции в Днепре остановили автомобиль Jaguar, в котором находились мужчина, женщина и двое детей. Во время общения мужчина и женщина агрессивно вели себя по отношению к патрульным. Конфликт закончился тем, что правоохранитель трижды выстрелил в мужчину. Тот скончался на месте происшествия.
После инцидента полицейский был задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.
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