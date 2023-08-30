Смертельная стрельба в Днепре: полиция показала видео с бодикамер, как все происходило

Патрульная полиция опубликовала видео с бодикамер правоохранителей, на котором видно, из-за чего и как происходил конфликт в Днепре, когда полицейский застрелил мужчину.

Кадры патрульная полиция обнародовала на официальной странице в фейсбуке.

"Уважение — это ценность, которую изучают дома, во время отцовства и на протяжении всего учебного этапа. Характеристики уважения — внимательность, признательность, признание, честность и вежливость по отношению к другому человеку. Взаимное уважение является фундаментальной ценностью в современном обществе, особенно в обществе, основанном на таких существенных ценностях, как демократия и свобода: оно предполагает уважение разнообразия идей, мнений, идеологий, верований и т.д.", — говорится в тексте видео.

На видео видно, что за рулем находился мужчина, а не жена. Он нарушил правила ПДД, за что его остановили правоохранители. Во время разговора мужчина грубо разговаривал с патрульными и нецензурно высказывался в их сторону. Затем возникла потасовка, после чего правоохранитель произвел несколько выстрелов в сторону мужчины без предупредительного выстрела.

Смотрите видео с бодикамер полицейских (видео 18+):

В Днепре полицейский застрелил мужчину: патрульная показала видео с бодикамер

Напомним, глава МВД Игорь Клименко сделал неожиданное заключение после стрельбы в Днепре.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно о событии и участниках.

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