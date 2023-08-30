Смертельная стрельба в Днепре: СМИ узнали, сколько алкоголя было в крови погибшего

В Днепре 29 августа произошла стрельба во время которой патрульный застрелил мужчину, который сопротивлялся. У погибшего во время исследований в крови был обнаружен алкоголь.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

Источники в правоохранительных органах сообщили подробности экспертизы. Оказалось, что в крови погибшего мужчины обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. В моче – на уровне 2,78 промилле.

Это кратно выпитой одной бутылке водки.

Напомним, в Днепре 29 августа патрульный полицейский во время задержания застрелил мужчину на проспекте Ивана Мазепы. Патрульные остановили Jaguar, нарушивший правила дорожного движения. В нем находились мужчина, женщина и двое детей. Во время задержания пара агрессивно вела себя, а водитель автомобиля напал на патрульную, из-за чего ее коллега трижды выстрелил в мужчину. От полученных травм тот скончался.

Сначала полиция сообщала, что за рулем автомобиля находилась женщина, однако на камерах видеонаблюдения видно, что это был мужчина.

После этого патрульного полицейского задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что ситуация в Днепре, когда полицейский застрелил мужчину, доказала — если украинцы хотят жить в правовом государстве, то сами должны соблюдать законы.

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