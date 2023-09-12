Смертельная стрельба в Днепре: сопротивлявшейся полицейской женщине сообщили о подозрении

В Днепре объявили подозрение 23-летней женщине-водительнице, которая во время смертельного инцидента с патрульными сопротивлялась полицейским.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

"12 сентября следователи ГУНП в Днепропетровской области вручили фигурантке сообщения о подозрении по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и т.п.)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного в отношении патрульных полицейских. По результатам возможна дополнительная квалификация.

Стрельба в Днепре

В Днепре 29 августа патрульный застрелил пассажира Jaguar на глазах у детей. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Стрельба произошла после того, как полиция остановила авто, нарушившее правила дорожного движения.

После смертельного инцидента патрульного полицейского задержали. Он обвиняется в превышении служебных полномочий. Патрульное мероприятие – круглосуточный домашний арест на 60 дней без возможности внесения залога.

Кроме того, полиция открыла дело из-за нападения на патрульных. За посягательство на жизнь работника полиции предусмотрено наказание — от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы

К слову, в Сети появилось видео, на котором видно, как перед трагедией женщина держала патрульную – пока мужчина избивал полицейского. Отмечалось, что спутница застреленного мужчины не дает сотруднице полиции помочь своему напарнику.

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