Смертельная стрельба в Днепре: спутнице погибшего готовят подозрение, ей грозит тюрьма — СМИ

Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители готовят подозрение женщине, которая была вместе с погибшим из-за стрельбы мужчиной в Днепре. Ей инкриминируют посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на свои источники в МВД.

По данным источников издания, правоохранители готовят подозрение женщине, которая во время смертельной стрельбы в Днепре была за рулем автомобиля Jaguar. Ей могут обвинить по статье 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также источники издания информируют, что погибший из-за стрельбы мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,4 промилле алкоголя.

Напомним, 29 августа в Днепре произошла смертельная стрельба. Там патрульные остановили автомобиль Jaguar, где находились мужчина, женщина и двое детей. Во время задержания взрослые сопротивлялись, а потому правоохранитель трижды выстрелил в мужчину. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

В комментарии ТСН.ua бывшая жена погибшего мужчины сообщила, что в салоне авто тот был вместе со своей любовницей.

После инцидента полицейский был задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается следствие.

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