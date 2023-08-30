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Смертельная стрельба в Днепре: стало известно, откуда родом полицейский и какой бизнес у родителей

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2046
Время на прочтение
1 мин
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Смертельная стрельба в Днепре: стало известно, откуда родом полицейский и какой бизнес у родителей

Место смертельной стрельбы в Днепре / Фото: Офис генерального прокурора

Отец патрульного до смерти занимался ресторанным бизнесом.

Полицейский, который накануне в Днепре застрелил мужчину на глазах у детей, родом из Кременчуга.

Об этом пишет телеграмм-канал "ОК Кременчуг".

Полицейский родом из Кременчуга, здесь он начинал службу в патрульной полиции. Его отец работал в налоговой, а затем открыл свой ресторанный бизнес. Впоследствии мужчина из-за болезни умер, а его деятельность продолжила вести жена.

"Есть информация, что полицейский, вчера застреливший мужчину в Днепре, родом из Кременчуга, и службу в патрульной полиции он начинал в нашем городе", — пишет телеграмм-канал.

Напомним, что в Днепре патрульный полицейский застрелил водителя элитного авто, который сопротивлялся и устроил конфликт. Полицейский уже задержан, ДБР проводит следствие.

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Дата публикации
Просмотры
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