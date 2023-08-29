Смертельная стрельба в Днепре: в ГБР рассказали, что будет с копом, застрелившим водителя

Правоохранители выясняют правомерность применения патрульного табельного оружия.
В ГБР рассказали, что грозит работнику патрульной полиции, застрелившему водителя авто.
Об этом передает пресс-служба Бюро.
Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции начали расследование инцидента. Правоохранители выясняют правомерность применения патрульного табельного оружия.
Решается вопрос о задержании копа и извещении ему о подозрении. Изучаются все происшествия инцидента.
Начато уголовное производство:
- по ч. 1 ст. 115 (Убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, которое карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет;
- ч. 3 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий, если они повлекли тяжкие последствия. За это предусмотрено лишением свободы сроком от 7 до 10 лет.
Заметим, что согласно ст. 46 ЗУ "О полиции" применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается в следующих случаях:
Напомним, что сегодня, 29 августа, в Днепре работники патрульной полиции остановили водителя элитного автомобиля. Между мужчиной и копами возник конфликт, во время которого один из полицейских застрелил водителя автомобиля.
В местных Telegram-каналах сначала сообщали, что полицейский якобы открыл огонь, когда мужчина напал на напарницу патрульного. Однако позже появилось видео смертельного момента. На кадрах можно увидеть, как мужчина сопротивляется во время задержания, а его выкриками поддерживают пассажиры авто (видимо, жена и дети).
Однако следует заметить, что патрульный, скорее всего, не предупредил о применении оружия и не произвел предупредительный выстрел.