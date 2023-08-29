Смертельная стрельба в Днепре: в ГБР рассказали, что будет с копом, застрелившим водителя

В ГБР рассказали, что грозит работнику патрульной полиции, застрелившему водителя авто.

Об этом передает пресс-служба Бюро.

Сотрудники ГБР при содействии Нацполиции начали расследование инцидента. Правоохранители выясняют правомерность применения патрульного табельного оружия.

Решается вопрос о задержании копа и извещении ему о подозрении. Изучаются все происшествия инцидента.

Начато уголовное производство:

Заметим, что согласно ст. 46 ЗУ "О полиции" применение огнестрельного оружия без предупреждения допускается в следующих случаях:

Напомним, что сегодня, 29 августа, в Днепре работники патрульной полиции остановили водителя элитного автомобиля. Между мужчиной и копами возник конфликт, во время которого один из полицейских застрелил водителя автомобиля.

В местных Telegram-каналах сначала сообщали, что полицейский якобы открыл огонь, когда мужчина напал на напарницу патрульного. Однако позже появилось видео смертельного момента. На кадрах можно увидеть, как мужчина сопротивляется во время задержания, а его выкриками поддерживают пассажиры авто (видимо, жена и дети).

Однако следует заметить, что патрульный, скорее всего, не предупредил о применении оружия и не произвел предупредительный выстрел.

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