Смертельная стрельба в Днепре: в Сети опубликовали видео с камер наблюдения

На скриншотах из камеры видно, что за рулем машины был мужчина, а женщина находилась на пассажирском сиденье.
Камеры "Ситуационного центра города Днепр" зафиксировали автомобиль Jaguar, пассажир которого застрелил полицейский 29 августа.
Видео опубликовал Telegram-канал Днепр Оперативный.
На видео видно, что водитель иномарки нарушил правила дорожного движения: с крайней левой полосы автомобиль повернул вправо, на проспект Мазепы. Именно это была причина остановки. Авто патрульных также двигалось по улице.
На фото с камеры видеонаблюдения видно, что за рулем автомобиля – мужчина. Женщина же находилась на пассажирском месте. Телеграмм-канал выдвинуло версию, что после остановки мужчина пересел на пассажирское сиденье.
Как сообщалось, 29 августа в Днепре произошла смертельная стрельба. Патрульный застрелил пассажира автомобиля, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
В ДБР рассказали, что будет с копом, застрелившим мужчину. Правоохранители выясняют правомерность применения патрульным табельного оружия.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Стрельба в Днепре: очевидец рассказал, что не попало на видео!