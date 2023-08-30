Смертельная стрельба в Днепре: в Сети опубликовали видео с камер наблюдения

На скриншотах из камеры видно, что за рулем машины был мужчина, а женщина находилась на пассажирском сиденье.

Камеры "Ситуационного центра города Днепр" зафиксировали автомобиль Jaguar, пассажир которого застрелил полицейский 29 августа.

Видео опубликовал Telegram-канал Днепр Оперативный.

На видео видно, что водитель иномарки нарушил правила дорожного движения: с крайней левой полосы автомобиль повернул вправо, на проспект Мазепы. Именно это была причина остановки. Авто патрульных также двигалось по улице.

Стрельба в Днепре: появилось видео с камер наблюдения

На фото с камеры видеонаблюдения видно, что за рулем автомобиля – мужчина. Женщина же находилась на пассажирском месте. Телеграмм-канал выдвинуло версию, что после остановки мужчина пересел на пассажирское сиденье.

Фото: Днепр Оперативный.

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