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Смертельная трагедия в Полтавской области: в огне погиб ребенок

Смертельная трагедия в Полтавской области: в огне погиб ребенок

Фото иллюстрированное / Фото: pixabay.com

Причина пожара устанавливается.

1 января в селе Бережновка Полтавского района произошел пожар жилого дома.

Об этом сообщили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

По информации ГСЧС, в огне сгорело перекрытие, кровля, двери и окна, домашнее имущество, повреждены и закопчены потолки и стены.

"В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания", – говорится в сообщении.

Также спасателям удалось спасти здание от полного сгорания.

Напомним, в Киевской области, 1 января произошел смертельный пожар.

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