Смертельная трагедия в Полтавской области: в огне погиб ребенок

Причина пожара устанавливается.
1 января в селе Бережновка Полтавского района произошел пожар жилого дома.
Об этом сообщили в управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.
По информации ГСЧС, в огне сгорело перекрытие, кровля, двери и окна, домашнее имущество, повреждены и закопчены потолки и стены.
"В связи с сильным задымлением спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания", – говорится в сообщении.
Также спасателям удалось спасти здание от полного сгорания.
Напомним, в Киевской области, 1 января произошел смертельный пожар.
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