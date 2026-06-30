Смертельно опасное растение стремительно распространяется по Украине: как его распознать

Борщевик Сосновского / © Pixabay

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Борщевик Сосновского представляет серьезную опасность для людей, ведь контакт с этим растением может вызвать тяжелые ожоги кожи, повреждение глаз, а в отдельных случаях — даже потерю зрения.

Об этом сообщил Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Борщевик Сосновского — многолетнее растение, которое может достигать 3–5 метров в высоту, а толщина его стебля — до 10 сантиметров. Во время цветения она выглядит привлекательно, из-за чего люди нередко прикасаются к ней или срывают её. Однако именно это может привести к ожогам различной степени тяжести.

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В центре поясняют, что зеленая часть растения содержит фурокумарины — вещества, которые под воздействием солнечного света вызывают сильные фотохимические ожоги. Опасность заключается еще и в том, что после контакта человек часто не чувствует боли или жжения, поэтому не обращает внимания на прикосновение. Симптомы могут проявиться лишь через один-два дня под воздействием ультрафиолетового излучения.

В зависимости от тяжести поражения сначала возникает покраснение кожи, позже могут появиться болезненные волдыри с прозрачным или красноватым содержимым. В более тяжелых случаях образуются глубокие повреждения тканей, струпья и рубцы. По информации специалистов, ожоги борщевиком похожи на термические, а пораженные участки заживают очень медленно. Язвы могут не исчезать до трех месяцев, а после них часто остаются темные пятна, которые сохраняются в течение нескольких лет.

Медики отмечают, что токсичными являются все части растения — стебли, листья и корни. Особенно опасен борщевик для детей из-за их нежной кожи, а также для людей с рыжими волосами.

В период цветения, который длится с июля по сентябрь, риски еще больше возрастают. В это время, как отмечают в центре, ядовитые вещества выделяются в воздух, поэтому вред здоровью может быть нанесён даже без непосредственного контакта с растением.

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Особую опасность представляет попадание сока борщевика на слизистую оболочку глаз. Это может произойти, если человек потерет глаза руками, на которых остались токсичные вещества. В таком случае возможно развитие сильного воспаления, нарушение зрения, а в отдельных случаях — слепоты.

В сообщении также отмечается, что в литературе описаны случаи попадания токсичных фурокумаринов в организм вместе с пищей. Это сопровождалось нарушениями сознания и даже появлением галлюцинаций.

Наибольшую опасность борщевик представляет для детей, которые могут заинтересоваться растением из-за его больших размеров. Они нередко пытаются сорвать соцветия или используют полые стебли для игр. Из-за этого дети могут получить тяжёлые ожоги или попасть токсичным соком в глаза, что способно вызвать необратимые изменения и нарушения зрения. Именно поэтому родителям рекомендуют обязательно объяснять детям, почему это растение опасно.

Кроме того, вдыхание пыльцы или эфирных масел борщевика может нанести серьезный вред дыхательной системе. В центре предупреждают, что последствиями такого воздействия могут стать отек гортани, удушье и даже летальный исход.

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Среди возможных признаков интоксикации медики называют головную боль, головокружение, тошноту, рвоту и повышение температуры тела до 40 градусов.

Чаще всего борщевик Сосновского растет у ручьев, на берегах рек, обочинах дорог, заброшенных полях и деградированных пастбищах. После плодоношения растение полностью отмирает, однако специалисты рекомендуют уничтожать его ещё до начала цветения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.

Для борьбы с борщевиком рекомендуется регулярно скашивать растение, перерезать его корни на глубине 10–15 сантиметров и сжигать. Все работы необходимо выполнять только в защитной одежде, резиновых перчатках и очках.

Чтобы избежать опасных последствий, в центре призывают не прикасаться к борщевику голыми руками, не позволять детям играть с его листьями, не использовать листья растения вместо салфеток и предупреждать других о его опасности.

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Напомним, что в настоящее время в четырёх областях Украины отмечается размножение саранчи, а в Днепропетровской области уже введён особый режим защиты растений.

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