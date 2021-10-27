Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летнему парню объявили подозрение

Подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения.
16-летнему подростку, совершившему в Харькове смертельное ДТП, 27 октября объявили подозрение. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Авария произошла в Харькове на перекрестке улиц Гагарина и Одесской 26 октября около 20.40. Следствие установило, что автомобиль Infiniti, за рулем которого находился 16-летний парень, поехал на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet.
На месте ДТП погиб 58-летний мужчина, водитель Chevrolet. Еще трое пассажиров Infiniti, двое 19-летних парней и 16-летняя девушка, с тяжелыми травмами госпитализированы.
16-летнему парню, который был за рулем Infiniti, инкриминируют ч.2 ст.286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. Несовершеннолетнему также в ближайшее время изберут меру пресечения.
Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло серьезное ДТП . Там водитель легковушки на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.
В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте, трое пассажиров Infiniti — двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка — с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
Читайте также:
- Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: все, что известно об аварии и 16-летнем "мажоре".
- "Посылал всех на х*й и кричал, что его отмажут": сестра пострадавшего в ДТП парня рассказала о водителе Infiniti.
- "Вчера погиб мой папа": дети водителя Chevrolet, у которого влетел Infiniti в Харькове, написали трогательный пост.
- "Тебе не спрятаться": в Харькове обрисовали подъезд 16-летнего парня, совершившего смертельное ДТП.
- Отец занимается мясом, мать — ценными бумагами: что известно о родителях 16-летнего виновника ДТП в Харькове.