Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний "мажор" отказался сдавать кровь даже после решения суда

Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний "мажор" отказался сдавать кровь даже после решения суда

В прокуратуре заявили, что у экспертов были образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и этого "достаточно для следствия".

Подозреваемый в смертельном ДТП в Харькове 16-летний Николай Х. даже после решения суда отказался сдавать кровь на экспертизу.

Об этом сообщил представитель потерпевших Игорь Черняк, пишет "Укринформ".

Игорь Черняк подчеркнул, что даже после решения суда 16-летний подозреваемый отказался сдавать кровь на экспертизу. А потому, что в Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови, сделать это без разрешения невозможно.

"Этот отказ подтверждает ранее высказанный подозреваемым отказ от сотрудничества со следствием. Это также отказ от раскаяния", — сказал Игорь Черняк.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что у экспертов были образцы мочи, которые показали, что подросток не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, и этого "достаточно для следствия".

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