Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний "мажор" признал свою вину

Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний "мажор" признал свою вину

По мнению адвоката потерпевшей семьи, признание вины – это только стратегия защиты.

В ходе допроса у следователя 16-летний Николай Харьковский, подозреваемый в смертельной аварии в Харькове, признал свою вину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат пострадавшей семьи Массы Найем.

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Напомним, как сообщил TСН.ua. спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, согласно экспертизе ДНК, за рулем авто находился Николай Харьковский. Согласно выводу молекулярно-генетической экспертизы, образцы ДНК материалов, взятые с подушки безопасности авто, совпадают с образцами ДНК материалов, отобранных у 16-летнего водителя. Также тот факт, что рулем авто был именно Харкисский, подтверждают свидетели ДТП, находившиеся в автомобиле на момент аварии.

Массы Найем добавил, что установить факт нахождения за рулем авто также помогли записи с камер видеонаблюдения и личные видеозаписи очевидцев жуткого ДТП. Он отметил, что досудебное расследование продолжается. Качество собранных материалов все еще в приоритете, потому что признание вины, по мнению адвоката, на этом этапе может быть стратегией защиты.

Напомним, жуткая авария с участием произошла в Харькове 26 октября поздно вечером. Водитель легковушки Infiniti на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.

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