Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний "мажор" в СИЗО может иметь доступ к телефону и соцсетям

Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: 16-летний "мажор" в СИЗО может иметь доступ к телефону и соцсетям

Масси Наем отметил, что получить средства связи в СИЗО не сложно.

16-летний Николай, совершивший в Харькове смертельное ДТП, в СИЗО может иметь доступ к мобильному телефону и социальным сетям.

Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевшей семьи Маси Наем.

Адвокат отметил, что у них есть основания считать, что 16-летний "мажор" имеет доступ к мобильному телефону и социальным сетям. Масси Наем отметил, что получить средства связи в СИЗО не сложно.

"Надеюсь администрация СИЗО обратит на это внимание и введет на постоянной основе реальную, а не формальную проверку соблюдения правил содержания под стражей со стороны подозреваемого. А также его сокамерников. И хорошо, чтобы это произошло до того, как определенные действия подозреваемого приведут к проблеме", — написал Маси Наем.

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