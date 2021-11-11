Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: адвокат потерпевшей семьи сообщил новые детали по делу

По этому делу уже допрошены 9 свидетелей.

Адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мужчины в жутком ДТП с участием 16-летнего "мажора", Маси Найем сообщил о продвижении дела.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его членам, по состоянию на сегодняшний день, 11 ноября, по делу назначили уже 13 экспертиз, ряд других экспертиз еще запланированы. Как он отметил, согласно методике расследования другие экспертизы могут быть проведены только после получения результатов других следственных действий.

Также в ближайшее время планируется провести обзор автомобилей Infiniti и Chevrolet с экспертами. Это необходимо для того, чтобы в будущем провести автотехническую экспертизу. Которая, как подчеркнул адвокат, является основанием для установления обстоятельств происшествия по делам об аварии.

Кроме моего, он рассказал, что по этому делу допрошены более 9 свидетелей. Также он отметил, что по этому делу появилось еще несколько новых свидетелей. Вскоре они должны опросить и добавить эти показания к материалам следствия. "Наши адвокаты путем направления своих запросов и исследования СМИ нашли контакты еще 5 очевидцев происшествия и передали следователю для организации допросов", — написал Маси Найем.

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