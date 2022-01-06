Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: дело "мажора" дали судье, которая ранее уже освободила его от тюрьмы

Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: дело "мажора" дали судье, которая ранее уже освободила его от тюрьмы

Речь идет о стрельбе Харьковского в торговом центре.

На 19 января назначено подготовительное заседание по делу по обвинению 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, подозреваемого в смертельной аварии, повлекшего гибель 58-летнего водителя Chevrolet. Дело дали судье Татьяне Янцовской, ранее в другом деле осудившей Харьковского условно.

Об этом сообщает "Суспільне".

Речь идет о приговоре Харьковского по делу о стрельбе в торговом центре. В июле 2021 именно Татьяна Янцовская признала Харьковского виновным по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) — назначила ему два года лишения свободы, но освободила от отбывания наказания с испытательным сроком на год. Это заметил родственник погибшего водителя Игорь Черняк.

До 19 января родственники должны решить, заявлять ли отвод судьи Янцовской.

"Мы только получили эту информацию. Будем с коллегами решать. Мы будем внимательно анализировать предыдущий приговор и в этом контексте смотреть, заявлять или не заявлять отвод. По закону это автоматическое распределение. А почему так получилось? Это очевидно не к нам вопрос — случайность или случайность, здесь я ничего не могу прокомментировать", — отметил Черняк.

Защитница Харьковского Инна Данилова сообщила, что не знала, что дело будет рассматривать та же судья, которая уже выносила ему приговор. Однако она подчеркнула, "если это и так, обстоятельств для отвода судьи нет".

Как сообщил спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко, рассмотрение дела состоится в Краснозаводском суде, подготовительное заседание назначено на 9:50 19 января. Он подчеркнул, что вопрос возможности отвода судьи и наличие оснований для этого решается.

Напомним, жуткая авария произошла в Харькове 26 октября поздно вечером. Водитель легковушки Infiniti на огромной скорости пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль. В результате чего на месте погиб мужчина, еще три человека попали в больницу с травмами разной степени тяжести.