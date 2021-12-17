Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: стало известно о новых преступлениях 16-летнего водителя

Смертельное ДТП из Infiniti в Харькове: стало известно о новых преступлениях 16-летнего водителя

Предполагают, что парень замешан в угоне авто.

В Харькове группа адвокатов, представляющая интересы пострадавших в резонансном ДТП с Infiniti на проспекте Гагарина, заявила о новых преступлениях подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского.

Об этом сообщается на странице юридической компании в соцсети.

"При расследовании производства по факту ДТП, нами были установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами. Нашими адвокатами, в адрес Харьковской областной прокуратуры направлено заявление о преступлении по квалификации ч. 1 и ч. 3 ст.289 УК Украины", — говорится в сообщении.

Пока известны результаты трех эспертиз по делу о смертельном ДТП.

1. Психиатрическая экспертиза.

Подтвержден факт вменяемости Харьковского Николая, психических заболеваний, которые могли повлиять на поведение подозреваемого не было. Его психическое состояние в настоящее время не требует применения принудительных мер медицинского характера.

2. Комплексная экспертиза видео, звукозаписи и автотехническая экспертиза.

Экспертами установлено, что причиной возникновения транспортного происшествия является нарушение ПДД водителем Харьковским Николаем, а именно проезд на запрещающее движение красный сигнал светофора (нарушения п.п. 8.1, 8.7.3.е, 8.10 ПДД).

Кроме того скорость движения авто, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч.

С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью лишило возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo.

3. Судебно-медицинская экспертиза.

Экспертами определена тяжесть телесных повреждений, полученная потерпевшими. Подтвержден факт гибели одного человека и получение травм тремя другими пострадавшими в результате транспортного происшествия.

В настоящее время сторона обвинения решает вопрос о продлении срока досудебного расследования и сроке содержания под стражей подозреваемого.

Напомним, что хрковские правоохранители продолжают досудебное расследование в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего смертельное ДТП на проспекте Гагарина. Следователи устанавливают факт допуска несовершеннолетнего родителями к управлению автомобилем.

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