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Смертельное ДТП: маршрутка столкнулась с грузовиком (фото)

Смертельное ДТП: маршрутка столкнулась с грузовиком (фото)

В Покровском районе Донецкой области маршрутка столкнулась с грузовиком / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области

Погиб водитель, 10 пассажиров получили ранения.

В субботу, 26 октября, в Покровском районе Донецкой области маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП. Погиб водитель, 10 пассажиров получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.

Авария произошла днем на участке автомобильной дороги между Родинским и Гришиным.

“В результате лобового столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля погиб водитель маршрутки. Десять пассажиров получили ранения”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали спасатели, деблокировавшие тело погибшего мужчины из микроавтобуса.

Напомним, ранее в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки в Соломенском районе: шесть человек госпитализированы, один из пострадавших скончался.

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