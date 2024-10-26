Смертельное ДТП: маршрутка столкнулась с грузовиком (фото)

Погиб водитель, 10 пассажиров получили ранения.
В субботу, 26 октября, в Покровском районе Донецкой области маршрутное такси с пассажирами попало в ДТП. Погиб водитель, 10 пассажиров получили ранения.
Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области.
Авария произошла днем на участке автомобильной дороги между Родинским и Гришиным.
“В результате лобового столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля погиб водитель маршрутки. Десять пассажиров получили ранения”, – говорится в сообщении.
На месте происшествия работали спасатели, деблокировавшие тело погибшего мужчины из микроавтобуса.
Напомним, ранее в Киеве произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки в Соломенском районе: шесть человек госпитализированы, один из пострадавших скончался.
Читайте также: