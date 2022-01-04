Смертельное ДТП на автодороге в Черкасской области: погиб 20-летний мужчина

Смертельное ДТП на автодороге в Черкасской области: погиб 20-летний мужчина

По предварительной информации, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении легковушке.

В Черкасской области, на автодороге "Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань", возле села Ротмистровка, Черкасского района, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черкасской области сегодня, 4 января.

На дороге столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2115. Пострадали три человека. Один из потерпевших скончался в больнице. Следователи открыли уголовное производство.

"Авария произошла 3 января, около 18:00. По предварительной информации, водитель грузовика не предоставил преимущества в движении и столкнулся с авто ВАЗ-2115. В легковушке, кроме 25-летнего водителя, находились два пассажира, 20-летний мужчина и 19-летняя девушка. Водитель и девушка сейчас госпитализированы. Еще один пострадавший скончался в Смелянской районной больнице", — рассказали правоохранители.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и скрылся. Алкоголь в крови в 13 раз превышал норму.

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