Смертельное ДТП на Буковине: водитель влетел в коня и съехал в кювет

Смертельное ДТП на Буковине: водитель влетел в коня и съехал в кювет

В аварии погиб пассажир автомобиля.

В селе Глубочек 19-летний водитель автомобиля Audi столкнулся с лошадью на дороге и съехал в кювет. Пассажир легковушки скончался в карете скорой медицинской помощи, а водитель сейчас находится в реанимации.

Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

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Водитель иномарки не справился с управлением и допустил наезд на лошадь, которая шла по дороге. После этого легковушка съехала в кювет.

В результате аварии пострадали двое буковинцев. 21-летний житель села Верхние Петровцы от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу, а водитель находится в отделении интенсивной терапии.

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

Напомним, во Львовской области 25-летний мотоциклист посреди дороги врезался в лошадь. Мужчина и животное погибли на месте ДТП.

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