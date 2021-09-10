Смертельное ДТП на Буковине: водитель влетел в коня и съехал в кювет

В аварии погиб пассажир автомобиля.
В селе Глубочек 19-летний водитель автомобиля Audi столкнулся с лошадью на дороге и съехал в кювет. Пассажир легковушки скончался в карете скорой медицинской помощи, а водитель сейчас находится в реанимации.
Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
Водитель иномарки не справился с управлением и допустил наезд на лошадь, которая шла по дороге. После этого легковушка съехала в кювет.
В результате аварии пострадали двое буковинцев. 21-летний житель села Верхние Петровцы от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи во время транспортировки в больницу, а водитель находится в отделении интенсивной терапии.
Напомним, во Львовской области 25-летний мотоциклист посреди дороги врезался в лошадь. Мужчина и животное погибли на месте ДТП.