Украина
508
1 мин

Смертельное ДТП на Черниговщине: комбайн смял легковушку (фото)

Водитель, совершивший смертельную аварию, задержан. Следствие продолжается.

Анастасия Павленко
В аварии погибла женщина

В аварии погибла женщина

В Нежинском районе произошло смертельное ДТП — столкнулись комбайн и автомобиль.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Полицейские установили, что 36-летний водитель зерноуборочного комбайна столкнулся с легковым автомобилем под управлением 29-летней водительницы, которая двигалась во встречном направлении.

На месте аварии

На месте аварии

«Водитель легковушки погиб, а ее несовершеннолетняя пассажирка получила травмы. Полиция задержала водителя комбайна и поместила его в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, в Одесской области произошло смертельное ДТП — столкнулись водитель автомобиля и мотоциклист. Погибли подростки.

508
