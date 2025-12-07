Смертельное ДТП на Черниговщине: комбайн смял легковушку (фото)

В аварии погибла женщина

В Нежинском районе произошло смертельное ДТП — столкнулись комбайн и автомобиль.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Полицейские установили, что 36-летний водитель зерноуборочного комбайна столкнулся с легковым автомобилем под управлением 29-летней водительницы, которая двигалась во встречном направлении.

На месте аварии

«Водитель легковушки погиб, а ее несовершеннолетняя пассажирка получила травмы. Полиция задержала водителя комбайна и поместила его в изолятор временного содержания», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

