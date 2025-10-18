ТСН в социальных сетях

Украина
79
1 мин

Смертельное ДТП на Черниговщине: водитель вылетел на встречную и сбил велосипедиста

В Черниговской области задержан водитель автомобиля, совершивший смертельную аварию.

Вера Хмельницкая
На месте аварии

На месте аварии

В Нежинском районе произошло смертельное ДТП — погиб велосипедист.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

«61-летний водитель легкового автомобиля выехал на середину проезжей части автодороги и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении 59-летним велосипедистом. В результате ДТП велосипедиста госпитализировали в больницу, где от полученных травм он скончался», — говорится в сообщении полиции.

Следователи начали досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, в Одессе водитель автомобиля сбил супругов, которые переходили дорогу. Мужчина скончался на месте от полученных травм, а женщину доставили в больницу.

79
