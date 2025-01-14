Смертельное ДТП на Днепропетровщине: столкнулись фура и легковушка

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
ДТП произошло 14 января около 11:20 на трассе возле села Вишневое Криворожского района.
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.
"На трассе столкнулись грузовик и автомобиль Daewoo Nexia. От полученных травм погибли три человека, которые были в легковушке", – говорится в сообщении.
Спасатели деблокировали из изуродованного авто тела двух мужчин и женщины.
Напомним, в селе Антонины Хмельницкого района произошло ДТП. В результате наезда легковушки погиб 50-летний мужчина.
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