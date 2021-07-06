Смертельное ДТП на Херсонщине: погиб водитель, а его семья попала в больницу (видео)

Смертельное ДТП на Херсонщине: погиб водитель, а его семья попала в больницу (видео)

На автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск столкнулись легковушка и автобус.

На Херсонщине в Каховском районе произошло ДТП, в котором один из водителей погиб. Автомобиль ВАЗ 2107 и автобус MAN столкнулись возле с. Петропавловка на перекрестке неравнозначных дорог автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Как сообщает ГУ Нацполиции в Херсонской области, водитель автомобиля ВАЗ 2107 не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автобусом марки MAN, которым управлял 30-летний водитель, двигался по главной дороге.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась семья. 50-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 40-летняя жена и 10-летний сын госпитализированы в хирургическое отделение больницы, а 7-летняя дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Каховской районной больницы. Водитель МАН и его напарник не травмировались ", — рассказал начальник отдела следственного управления ГУНП Дмитрий Думанский.

По данному факту открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели пострадавшего.

Напомним, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.

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