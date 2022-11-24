Смертельное ДТП на Хмельнитчине: погибли супруги, их малыш чудом выжил

В Хмельнитчине следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли супруги из Харькова.

В Хмельницкой области произошло смертельное ДТП во время столкновения двух автомобилей.

Об этом сообщили в полиции региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе М-30 сообщением "Стрый — Кропивницкий — Знаменка" возле поворота на с. Малашевцы.

Там столкнулись автомобиль Киа под управлением 27-летнего харьковчанина и микроавтобуса Mercedes, за рулем которого находился 40-летний житель Винницы.

В результате ДТП водитель автомобиля Кіа и его 25-летняя жена от полученных травм погибли на месте происшествия. Их 2-летний сын и 59-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную больницу.

По этому факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Николаевской области полиция разыскивает 22-летнего водителя, совершившего смертельный наезд на мужчину, а затем скрылся.

А в Хмельницкой области на трассе не разминулись две машины. В результате ДТП два человека погибли на месте аварии.

На Волыни произошла серия ДТП - в Луцке столкнулись сразу три автомобиля

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