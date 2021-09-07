Смертельное ДТП на курортной трассе: пассажиры погибли сразу, а водитель — в больнице (видео)

В Херсонской области произошло лобовое столкновение автомобилей.

Накануне на автодороге "Голая Пристань — Железный Порт" вблизи с. Чулаковка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. На месте сразу погиб пассажир одной из машин, а вечером в больнице скончался еще один пассажир.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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Сегодня, 7 сентября, в больнице умер и водитель автомобиля. Сейчас в реанимационном отделение со сложным переломом ноги находится еще 15-летняя девушка, которая также была пассажиркой этого транспортного средства.

На месте ДТП полицейские установили, что 31-летний житель г. Голая Пристань, управляя автомобилем "Фиат Типо" в направлении с. Железный Порт не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время там ехал "Фольксваген Гольф". Произошло лобовое столкновение, после чего "Фиат" съехал в кювет, где несколько раз перевернулся.

У водителя "Фиата" врачи диагностировали алкогольное опьянение клинически.

Напомним, что в с. Новая Збурьевка в дорожно-транспортном происшествии погибли 35-летняя женщина и ее 9-летняя дочь.

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