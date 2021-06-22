Смертельное ДТП на Прикарпатье: двое 18-летних парней погибли после столкновения с грузовиком (фото)

От полученных травм парни скончались на месте.

В селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области погибли 18-летний водитель и пассажир мотоцикла. Смертельное ДТП произошло сегодня, 22 июня, около 8:30.

"Предварительно правоохранители установили, что 31-летний житель района, управляя автомобилем ЗИЛ, двигаясь в направлении села Быстрица и, осуществляя поворот налево на другорядку улицу, не пропустил мотоцикл, который двигался по встречном направлении по главной дороге. В результате чего произошло столкновение", — рассказали в полиции области.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

18-летние водитель и пассажир мотоцикла от полученных трав погибли на месте происшествия.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Правоохранители отмечают, что транспортное средство было зарегистрировано, а водитель имел право им управлять.

На месте аварии продолжают работать следователи.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

По факту ДТП полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, в Николаевской области в тройной аварии погибли два человека.

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