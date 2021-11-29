Смертельное ДТП на трассе Одесса-Мелитополь: есть погибшие и пострадавшие (фото)

61-летний пассажир одного из автомобилей погиб на месте.
Сегодня, 29 ноября, на трассе Одесса-Мелитополь произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Предварительно известно, что водитель "ВАЗ-2104" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Двигавшийся сзади водитель "ВАЗ-2106" не успел затормозить и также столкнулся с иномаркой.
61-летний пассажир одного из автомобилей погиб на месте происшествия, шесть человек в возрасте от 24 до 65 лет доставлены в больницу с различными травмами.
Правоохранители устанавливают все обставившиеся аварии.
Напомним, что в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
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