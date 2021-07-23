Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: иномарка от удара отлетела в кусты

Смертельное ДТП на трассе Одесса-Рени: иномарка от удара отлетела в кусты

Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу.

Возле села Новосельское — на трассе Одесса-Рени — столкнулись грузовой DAF и легковой автомобиль Renault. От полученных травм погиб водитель легковушки, его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

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По предварительной информации сотрудников территориального подразделения полиции, которые работали на месте происшествия, авария произошла, когда погибший — 54-летний местный житель — выехал на встречную полосу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Напомним, между Каховкой и с. Малокаховка Херсонской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель наехал на двух человек, которые умерли от травм. Подозреваемый скрылся с места происшествия, его нашли через несколько часов.

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