Смертельное ДТП на Волыни: мотоциклист столкнулся с полицейским авто, один человек погиб

Смертельное ДТП на Волыни: мотоциклист столкнулся с полицейским авто, один человек погиб

Погиб пассажир двухколесного, а водителя мотоцикла госпитализировали.

В понедельник, 27 сентября, около 23:00, в с. Нудиже Ковельского района Волынской области произошла смертельная авария. Водитель мотоцикла, 25-летний житель соседнего села, столкнулся со служебным автомобилем полиции.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Волыни.

По данным правоохранителей, полицейское авто, в которое въехал мотоциклист, было с включенными проблесковыми маячками после выполнения служебного задания.

В результате столкновения 30-летний пассажир мотоцикла упал и погиб на месте от полученных травм.

Водителя мотоцикла госпитализировали в больницу г. Любомль для освидетельствования, где было установлено, что он в состоянии опьянения. Медики также взяли его кровь для анализа.

Досудебное расследование этого дела осуществляет территориальное подразделение ГБР.

Напомним, четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Николаевской области.

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