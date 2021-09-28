Смертельное ДТП на Волыни: мотоциклист столкнулся с полицейским авто, один человек погиб

Погиб пассажир двухколесного, а водителя мотоцикла госпитализировали.
В понедельник, 27 сентября, около 23:00, в с. Нудиже Ковельского района Волынской области произошла смертельная авария. Водитель мотоцикла, 25-летний житель соседнего села, столкнулся со служебным автомобилем полиции.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Волыни.
По данным правоохранителей, полицейское авто, в которое въехал мотоциклист, было с включенными проблесковыми маячками после выполнения служебного задания.
В результате столкновения 30-летний пассажир мотоцикла упал и погиб на месте от полученных травм.
Водителя мотоцикла госпитализировали в больницу г. Любомль для освидетельствования, где было установлено, что он в состоянии опьянения. Медики также взяли его кровь для анализа.
Досудебное расследование этого дела осуществляет территориальное подразделение ГБР.
Напомним, четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Николаевской области.