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- Украина
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Смертельное ДТП на Волыни: погибли две женщины
На трассе не разминулись два автомобиля. По данным полиции, двое погибших.
В Волынской области рано утром произошло смертельное ДТП — погибла водитель и пассажирка.
Об этом сообщили в полиции.
«Столкнулись автомобили Hundai и Opel. В результате этого — водитель и пассажирка автомобиля Hundai погибли на месте происшествия. Водитель другой легковушки травмирован», — говорится в сообщении ведомства.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По этому факту будет начато уголовное производство.
Напомним, во Львове произошла масштабная авария с участием трамвая, автобуса, микроавтобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель трамвая, водитель автомобиля Ford и пассажир автобуса.