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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Смертельное ДТП на Волыни: погибли две женщины

На трассе не разминулись два автомобиля. По данным полиции, двое погибших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Смертельное ДТП на Волыни

Смертельное ДТП на Волыни / © Facebook/ Поліція Волині

В Волынской области рано утром произошло смертельное ДТП — погибла водитель и пассажирка.

Об этом сообщили в полиции.

«Столкнулись автомобили Hundai и Opel. В результате этого — водитель и пассажирка автомобиля Hundai погибли на месте происшествия. Водитель другой легковушки травмирован», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. По этому факту будет начато уголовное производство.

Смертельное ДТП на Волыни. / © Facebook/ Поліція Волині

Смертельное ДТП на Волыни. / © Facebook/ Поліція Волині

Напомним, во Львове произошла масштабная авария с участием трамвая, автобуса, микроавтобуса и нескольких легковых автомобилей. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель трамвая, водитель автомобиля Ford и пассажир автобуса.

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