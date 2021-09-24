Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик наехал на двух пешеходов, один из них погиб (фото)

Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик наехал на двух пешеходов, один из них погиб (фото)

Пострадавший мужчина скончался в реанимации.

В четверг, 23 сентября, в селе Великая Копаня, недалеко от Виноградова Закарпатской области, водитель грузовика сбил двух пешеходов. Один из пострадавших скончался в реанимационном отделении больницы.

Как рассказали в пресс-службt полиции Закарпатья, ДТП произошло около 22:00.

"На линию "102"обратился 34-летний житель Ужгородщины. Водитель грузовика Mercedes-Benz сообщил, что в селе Великая Копаня, вблизи Виноградова, он допустил наезд на двух пешеходов", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в момент наезда двое пешеходов двигались в попутном с водителем направлении по краю проезжей части дороги. В результате столкновения одного из мужчин — 53-летнего жителя села Стебливка Хустского района, госпитализировали в травматологическое отделение Виноградовской центральной районной больницы. Второй пешеход — 51-летний житель Хуста, от полученных травм скончался в реанимационном отделении медучреждения.

Полицейские установили, что водителя грузовика за рулем находился трезвым. Автомобиль Mercedes-Benz поместили на спецплощадку Береговского отделения полиции.

По факту автомобильной аварии следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, вблизи Луцка в лобовом столкновении с фурой погиб 34-летний водитель Volkswagen Passat.

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