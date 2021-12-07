Смертельное ДТП под Черниговом: количество жертв возросло, названы первые версии аварии

Есть ограничения движения вблизи села Брусилов.

Число жертв жуткого ДТП с маршруткой и грузовиком в Черниговской области возросло с 11 до 13.

Такую информацию опубликовал на своей странице в Facebook глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

“Самое ценное, что у нас есть — жизнь. И мы вспоминаем об этом в большинстве только тогда, когда кого-то уже не вернуть. Ужасно. В мгновение оборвалась жизнь 12 человек. Еще 7 травмированы”, — написал Чаус.

В ГСЧС сообщили, что 13 человек погибли.

В комментарии сайту "Сегодня" черниговские спасатели рассказали, что участок трассы, где произошла авария, не считается опасным, там никогда не было концентрации ДТП.

"Поэтому причин может быть две — либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей", — сообщили изданию.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Управление ДСНС в Черниговской области

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по участку автодороги перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия на участке автодороги Городня-Сновск-Березное и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер.

Напомним, что авария произошла около 08:00 на автодороге Чернигов — Гримяч. Там столкнулись микроавтобус и грузовик. Что именно стало причиной ДТП, пока неизвестно.

Читайте также: