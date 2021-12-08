Смертельное ДТП под Черниговом: родные погибших и пострадавших получат страховые выплаты

Органы местного самоуправления займутся похоронами.

Похоронить погибших в ужасном ДТП на Черниговщине, которое произошло 7 декабря под селом Брусилов, помогут органы местного самоуправления.

Об этом сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА, начальник оперативного штаба по работе с пострадавшими и их родственниками Сергей Болдырев, передает Укринформ.

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"Вопросами организации похорон и предоставления материальной помощи пострадавшим семьям будут заниматься органы местного самоуправления. С мест уже звонили по телефону, интересовались, и сегодня мы будем все это организовывать", — сказал чиновник.

По его словам, пострадавшие в ДТП и их родственники впоследствии смогут получить страховые выплаты.

Болдырев добавил, что вчера вечером тела всех неузнанных погибших (а таких четверо) идентифицировали. Связанные с этим проблемы были вызваны разными причинами – отсутствием документов, физическими травмами пассажиров маршрутки и прочее.

По информации сектора коммуникации полиции ГУНП в Черниговской области, известно, что все погибшие пассажиры маршрутки — жители Черниговщины. Самая молодая среди них – девушка 2002 г. р. из Борзны, самый старший – мужчина 1956 г. р. из Сосницкого района.

Напомним, 7 декабря в результате столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов — Гремяч возле с. Брусилов 13 человека погибли, семеро травмировались. Пострадавшие госпитализированы в черниговские больницы. В области сегодня день траура по погибшим. Это ДТП является самым масштабным по количеству жертв в этом году.

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