Смертельное ДТП под Черниговом: водитель грузовика арестован на два месяца

Смертельное ДТП под Черниговом: водитель грузовика арестован на два месяца

Водитель на суде сказал, что не считает себя виновным в аварии.

Новозаводской районный суд Чернигова избрал меру пресечения водителю грузовика, подозреваемого в совершении ДТП с 13 погибшими.

Об этом информирует "Суспильне".

Мужчину на два месяца отправили под стражу. Сам водитель сказал, что не считает себя виновным в аварии. Он утверждает, что грузовик начал тормозить, а дальше якобы ничего не помнит.

44-летний водитель — уроженец Черниговского района. По словам правоохранителей, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Мужчине инкриминируют статью "нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 7 декабря из-за столкновения грузовика с пассажирским микроавтобусом на трассе Н-27 Чернигов – Гремяч возле с. Брусилов 13 человек погибли, семь травмировались.

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