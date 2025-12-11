- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 770
- Время на прочтение
- 1 мин
Смертельное ДТП под Днепром: школьный автобус столкнулся с микроавтобусом (фото)
На трассе столкнулись машина и школьный автобус. Погибли мужчины. Среди пострадавших есть дети.
Сегодня, 11 декабря, вблизи села Саксагань Каменского района произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Произошло столкновение школьного автобуса „ЗАЗ“ с автомобилем Volkswagen Transporter. В автомобиле погибли двое мужчин, одного из них сотрудники ГСЧС деблокировали», — говорится в сообщении.
Еще семь человек, из них один ребенок, которые на момент происшествия находились в школьном автобусе, получили травмы разной степени и были госпитализированы в больницы.
Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.
Напомним, в Киеве на Набережном шоссе произошло смертельное ДТП – погиб водитель. Еще трое пассажиров попали в больницу.