Смертельное ДТП под Днепром: школьный автобус столкнулся с микроавтобусом (фото)

На месте аварии

Сегодня, 11 декабря, вблизи села Саксагань Каменского района произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Произошло столкновение школьного автобуса „ЗАЗ“ с автомобилем Volkswagen Transporter. В автомобиле погибли двое мужчин, одного из них сотрудники ГСЧС деблокировали», — говорится в сообщении.

Еще семь человек, из них один ребенок, которые на момент происшествия находились в школьном автобусе, получили травмы разной степени и были госпитализированы в больницы.

На месте ДТП работали спасатели

Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

