Смертельное ДТП под Николаевом: на трассе образовалась пробка (видео)

После столкновения умер 51-летний водитель.
На автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Красное столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и Volkswagen Passat.
Об этом сообщает полиция Николаевской области.
Оба водителя с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу, где 51-летний руководитель ВАЗа скончался.
Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".
Устанавливаются все обстоятельства ДТП и ее причины.
Местные СМИ пишут, что на трассе возник затор после аварии.
Напомним, у села Новосельское — на трассе Одесса-Рени — столкнулись грузовой DAF и легковой автомобиль Renault. От полученных травм погиб водитель легковушки, его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.