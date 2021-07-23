Смертельное ДТП под Николаевом: на трассе образовалась пробка (видео)

Смертельное ДТП под Николаевом: на трассе образовалась пробка (видео)

После столкновения умер 51-летний водитель.

На автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле с. Красное столкнулись автомобили "ВАЗ-2106" и Volkswagen Passat.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

Оба водителя с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в больницу, где 51-летний руководитель ВАЗа скончался.

Событие квалифицированы по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего".

Устанавливаются все обстоятельства ДТП и ее причины.

Местные СМИ пишут, что на трассе возник затор после аварии.

Напомним, у села Новосельское — на трассе Одесса-Рени — столкнулись грузовой DAF и легковой автомобиль Renault. От полученных травм погиб водитель легковушки, его пассажир в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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