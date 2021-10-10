Смертельное ДТП под Одессой: маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком

Смертельное ДТП под Одессой: маршрутка с пассажирами столкнулась с грузовиком

Два человека погибли.

В смертельном ДТП с маршруткой возле Одессы пострадали 9 человек и двое погибли.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что вечером 9 октября возле села Дачное Одесского района на трассе Киев — Одесса в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса погибли 2 человека и 9 пострадали.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данным полиции, грузовик MAN на большой скорости врезалась в автобус, который ехал впереди нее.

"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него. Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие забрала "скорая", — говорится в сообщении полиции

Напомним, вечером в субботу, 9 октября, на Броварском проспекте в Киеве произошла серьезная авария с участием маршрутки и легкового автомобиля.

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