Смертельное ДТП с девушкой в Житомирской области: суд избрал нардепу меру пресечения

Андрей Николаенко подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.

Печерский райсуд Киева 9 ноября избрал меру пресечения народному депутату Андрею Николаенко, который насмерть сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области.

Об этом стало известно из трансляции судебного заседания.

Суд отправил Николаенко под круглосуточный домашний арест до 4 января по подозрению в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Народный избранник также должен носить электронный браслет.

Заметим, прокуроры настаивали на мере пресечения для Николаенко в виде содержания под стражей без возможности залога. Однако суд решил по-другому.

Что известно о ДТП с Николаенко

3 ноября на трассе Киев-Чоп в Житомирской области Николаенко насмерть сбил своим авто 18-летнюю девушку. Она погибла на месте. Нардеп подтвердил факт аварии, пообещал содействовать следственным действиям и заверил, что был трезв.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нардеп сбил 18-летнюю девочку! ТСН побывала на месте трагедии

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